محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبدالرضا أن مجـلـس الإدارة اعـتـمد توزيع أعلى عائد للأرباح في تاريخ الجمعية بنسبة 12% منذ إقرار هذه النسبة بوزارة الشؤون، لافتا الى ان الجمعية سطرت مجموعة من الإنجازات مع نهاية السنة المالية 2023، منطلقة في عالم رقمي جديد، فضلا عن زيادة الودائع في البنوك لأول مرة بتاريخ الجمعية إلى 3.265.759 دينار وزيادة رأسمال الجمعية بنسبة 2.4% عن 2022 وزيادة المبيعات بمبلغ 335 ألف دينار عن 2022. وقال عبدالرضا في تصريح لـ«الأنباء» إن مجلس الإدارة الحالي حقق الكثير من الإنجازات، حيث تمت زيادة القيمة الإيجارية لعقود الاستثمار التي تم تجديدها، وتم تطوير وتجديد فرع قطعة 3 وتجديد مخبز التنور بعد أن تم هدم الأفران بالكامل، كما تم افتتاح فرع المصبغة.



ولفت إلى أن الجمعية اتبعت أحدث الأساليب التجارية والتسويقية لتنمية مبيعاتها وتعزيز ثقة المساهمين وأهالي المنطقة بجمعيتهم، حيث تم تنظيم عدة مهرجانات بالسوق المركزي لعموم المستهلكين ومهرجانات مخصصة للمساهمين عن طريق بطاقة العائلة، وقامت الجمعية كذلك بتوزيع سلة رمضانية للمساهمين.