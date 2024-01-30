

يقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) خصما خاصا بواقع 15% من قيمة التذاكر بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، لجميع حاملي بطاقات «بيتك» فيزا أو ماستركارد السحب الآلي والائتمانية ومسبقة الدفع، ويبدأ الحجز من 25 يناير حتى 25 فبراير، فيما يتاح السفر حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك على جميع الرحلات المغادرة من الكويت فقط، والمتجهة لجميع الوجهات التي تطير اليها الخطوط التركية.



يأتي ذلك ضمن جهود «بيتك» لتقديم افضل المزايا للعملاء، وتنشيط الإقبال على المنتجات بمزيد من العروض والامتيازات الحصرية.



ويحصل العملاء من حملة بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي على خصم بنسبة 15% من قيمة تذكرة السفر على الخطوط التركية، ويسري الخصم على السعر الأساسي فقط غير شامل قيمة الضرائب أو الرسوم الإضافية، ويحصل العميل علي الخصم عند الحجز عبر الموقع الالكتروني، أو تطبيق الخطوط الجوية التركية أو زيارة مكتب الشركة في الكويت، مع إضافة رمز الخصم عند الحجز الالكتروني (KFH2024) للاستفادة من العرض الذي يشمل كذلك ميزة الحجز لعدة مرات خلال الفترة المذكورة، مع إمكانية السفر حتى نهاية أغسطس المقبل.



ويتيح العرض المميز لعملاء بطاقات «بيتك» إمكانية الحصول على وزن اضافي مجاني قدره 15 كيلو لكل تذكرة عند الحجز خلال العرض فقط، وللحصول على هذه الميزة يجب على العميل إرسال بريد الكتروني إلى ([email protected]) أو زيارة مكتب الخطوط الجوية التركية في الكويت.



ولا يطبق الخصم المذكور، وهو ثمرة تعاون وتنسيق بين «بيتك» والخطوط الجوية التركية، على عمليات الحجز من خلال وكلاء السفر، كما أنه ليس من الممكن الجمع بين الخصم وأي عرض ترويجي آخر من الجانبين.