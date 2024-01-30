استقبل المدير العام لبنك الائتمان بالتكليف خليفة الفاضل في مكتبه بمقر البنك الرئيسي في جنوب السرة الوكيل المساعد بالديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين للبحث عن مواضيع تخص أسر الشهداء.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث بين «الائتمان» ومكتب «الشهيد» بشأن الدور الذي يقوم به البنك والخدمات التي يقدمها إلى أسر الشهداء.



وأكد الفاضل أن الخدمات التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي لأسر الشهداء واجب وطني، حيث يتم استقبالهم من دون مواعيد مسبقة، ويوجد كاونتر خاص لاستقبالهم في جميع أفرع البنك، حيث يسعى البنك إلى تقديم أفضل الخدمات وإعطاء الأولوية لهم.