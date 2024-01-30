عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله عن انطلاق المؤتمر الدولي السادس عشر للمنظمة برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الصحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية» صباح اليوم (الثلاثاء) حتى 2 فبراير بفندق كراون بلازا.



وقال الجارالله في تصريح صحافي إن المؤتمر يضم 9 محاور أساسية وأهمها، رسم مستقبل الصحة عبر الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم السياسات الصحية، فضلا عن دوره في التشخيص الطبي والعلاج الإكلينيكي، وتعزيز الدور المحوري للصحة العامة والطب الوقائي وتطوير السياسات الصحية والحوكمة الرشيدة، كما يأتي المحور الأهم وهو دور الذكاء الاصطناعي في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس من وجهة نظر صحية، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.



وبين أن المؤتمر سيضم العديد من الخبرات الطبية ومشايخ الدين، كما ستكون هناك مشاركة من رئيس جامعة الأزهر الشيخ سلامة داوود، ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، فضلا عن خبراء من 17 دولة عربية وأوروبا وأميركا، لافتا الى تخصيص 17 نقطة من نقاط التعليم المستمر «أ» من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية للمشاركين في المؤتمر، ما يدل على أهميته طبيا وفقهيا.



وأشار الى انه سيتم في ختام المؤتمر إصدار وثيقة «الكويت للذكاء الاصطناعي»، والتي من شأنها العمل على وضع خطط وضوابط ورسم السياسات الصحية والإسلامية لتصبح الوثيقة الأولى من نوعها في العالم لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي قد تفوق مخاطر القنبلة النووية ذاتها كما يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية.