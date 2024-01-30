جددت جمعية المهندسين حرصها على التعاون مع معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي ومختلف الإدارات في وزارة الخارجية، مشيرة إلى النجاح المميز الذي شهده هذا التعاون بإقامة دورة وتدريبية متميزة بعنوان «إعداد وكتابة التقارير الفنية والهندسية» من البرنامج التدريبي الموسمي للمعهد.



وقد شارك في الدورة نحو 21 مهندسا ومهندسة من عدد من الجهات الرسمية في وزارة الدولة، وأقيمت في مقر المعهد وحاضر فيها د.محمد الشايجي. وقام مساعد وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير ناصر الصبيح ورئيس الجمعية المهندس فيصل العتل بتسليم المشاركين في الدورة شهادات إتمامهم لها بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة ورئيس مركز التدريب في الجمعية م.أنس الحديب. وأعرب الجانبان عن حرصهما على استمرار هذا التعاون وتطوير أداء الكوادر الكويتية في مختلف التخصصات.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل في ختام الدورة: إننا سعداء بمثل هذا التعاون وقد حرصنا على توفير طافة متطلبات إقامة هذه الدورة وغيرها من البرامج التدريبية التي يعني بها المعهد، لافتا الى أن فتح الباب لتدريب الكوادر الكويتية من مختلف الجهات في أروقة المعهد خطوة مميزة تستحق التعاون والتطوير.



وأضاف العتل أن جمعية المهندسين الكويتية دأبت على التعاون مع مختلف الإدارات في وزارة الخارجية وتواصلها معها في إطار دعم الجمعية للجهات الحكومية ووفق لمتطلبات هذه الجهات خاصة في مجالات التعاون المهني والاعتماد الهندسي للزملاء غير الكويتيين العاملين في الدولة، معربا عن الأمل في تطوير هذا التعاون وفتح مزيد من قنوات التواصل سواء مع «الخارجية» أو غيرها من الجهات الحكومية.