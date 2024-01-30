احتفلت شركة طفل المستقبل «فيوتشركيد» بافتتاح فرعها الجديد والمميز في مجمع صفاة المباركية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية محمد طارق النوري إن الشركة قامت بتوقيع عقد مع شركة مشاريع البلد العقارية المالكة لمجمع صفاة المباركية، لافتتاح مركز ترفيهي في المجمع على مساحة 1680 مترا مربعا، ليصبح بذلك الفرع 15 في الكويت التي تديرها «طفل المستقبل» بأحدث الأساليب التقنية، وذلك في إطار خططها التوسعية الرامية إلى الانتشار المحلي وتوفير خدماتها الترفيهية.



وبين النوري أن مجمع صفاة المباركية مقصد كويتي فاخر، وروعي في تصميمه الحفاظ على الطراز الشعبي لما تتمتع به منطقة المباركية من ارتباط بتراث وتاريخ الكويت، وموقع استراتيجي في منطقة مفعمة بالحياة تعرف بحي القبلة وهو حي تجاري ينبض بالتاريخ والتراث التجاري، ومحاطا بساحة الصفاة احد الأماكن العريقة، والذي يستقطب مجموعة واسعة من مقومات الترفيه. وأشار إلى أن «طفل المستقبل» حريصة على اختيار المواقع المتميزة والانتشار في معظم مناطق الكويت، بناء على الرؤية الطموحة التي تتبناها للمراحل القادمة وترتكز على الالتزام بخطط التوسع والانتشار في السوق المحلي والإقليمي على أسس مدروسة لضمان تناغم هذه الرؤية مع المعطيات الاقتصادية والظروف المحيطة بمختلف الأعمال والمشروعات، وخصوصا مشاريع الترفيه في المراكز المغلقة.