عاطف رمضان



أكد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي، أن «المطلاع» ستشهد افتتاح مركز البلدية قسمي النظافة والهندسة في الضاحيتين N8 وN11 خلال الأيام المقبلة. وأشاد العنزي في تصريح لـ «الأنباء» بما تم خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إلى مدينة المطلاع واجتماعه مع عدد من أهالي المنطقة عقب افتتاحه وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية في الضاحية N11، مشيرا إلى أن الوزير وعد أهالي المنطقة بأنه خلال القريب العاجل سيتم افتتاح الجمعية التعاونية وصالة الأفراح وقطاع الرعاية الأسرية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها سكان المدينة.



وأضاف أن الوكيل المساعد لشؤون التنمية بالوزارة د.خالد العجمي وعد اهالي المنطقة بأن افتتاح وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية ستتبعه مراحل أخرى لتنفيذ جميع الخدمات على وجه السرعة للمواطنين، وسيتم افتتاح العديد من المراكز التابعة لوزارة الشؤون من وحدات لرعاية الأسرية ومراكز لتنمية المجتمع.