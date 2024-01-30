الدولار يستحوذ على 85% من التمويلات بـ 8.8 مليارات دينار.. يليه اليورو بـ 456.5 مليوناً

141.7 مليون دينار تمويلات بالريال السعودي بزيادة 60%.. و187.7 مليون دينار بالدرهم الإماراتي



علي إبراهيم



كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن متوسط المبالغ التي قدمتها البنوك الكويتية بالعملات الأجنبية لتمويل واردات الكويت يوميا يصل إلى 28.5 مليون دينار، إذ كشفت البيانات أن إجمالي المبالغ التي قدمتها البنوك الكويتية لتمويل واردات البلاد من الخارج ارتفع بأكثر من ملياري دينار خلال 2023، إذ ارتفعت بنسبة 24.2% إلى 10.42 مليارات دينار، مقارنة مع 8.39 مليارات دينار في 2022.



وأظهرت البيانات أن شهر مايو الماضي سجل أعلى حجم تمويل للواردات خلال 2023 بما قيمته 1.8 مليار دينار، يليه شهر مارس بـ 1.1 مليار دينار ثم شهر أبريل بـ 1.03 مليار دينار.



وبينت أن تمويل الواردات بالدولار الأميركي استحوذ على 85% من التمويلات بما قيمته 8.8 مليارات دينار في 2023، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 25.35% بما قيمته 1.78 مليار دينار مقارنة مع حجم تمويلات بالدولار بلغت 7.05 مليارات دينار في 2022، وسجل شهر مارس الماضي أعلى قيمة تمويلات دولارية بلغت قيمتها نحو 932 مليون دينار، يليه شهر أبريل بـ 928 مليون دينار ثم شهر سبتمبر بـ 794 مليون دولار يليه شهر يناير بـ 731 مليون دولار.



اليورو



استحوذ اليورو على 4.4% من إجمالي تمويلات الواردات خلال 2023، ليبلغ نحو 456.5 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت التمويلات باليورو بنسبة 0.95% بما قيمته 4.4 ملايين دينار مقارنة مع 460.9 مليون دينار في 2022، وسجل شهر مايو الماضي اعلى حجم تمويل واردات باليور بما قيمته 61.4 مليون دينار يليه شهر يناير بـ 45.9 مليون دينار ثم شهر ديسمبر بنحو 43 مليون دينار، يليه شهر يونيو بـ 40.7 مليون دينار.



الجنيه الإسترليني



واستحوذ الجنيه الاسترليني على 0.45% من إجمالي تمويلات الواردات في 2023 بما قيمته 46.3 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت تمويلات الواردات بالاسترليني بنحو 8% بما قيمته 3.4 ملايين دينار مقارنة مع 42.9 مليون دينار في 2022، وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى معدل تمويل واردات بالجنيه الاسترليني بما قيمته 6.7 ملايين دينار، يليه شهر مايو بـ 5.3 ملايين دينار، ثم شهر ديسمبر بـ 4.7 ملايين دينار، يليه شهر يونيو بـ 4.1 ملايين دينار.



الين الياباني



واستحوذ الين الياباني على 0.47% من إجمالي تمويلات الواردات بالكويت في 2023 بواقع 49.5 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهدت التمويلات بتلك العملة ارتفاعا بنسبة 24% بما قيمته 9.6 ملايين دينار مقارنة مع 39.9 مليون دينار في 2022، وبلغ أعلى حجم للتمويلات بالين الياباني في مارس الماضي بما قيمته 11.7 مليون دينار يليه شهر مايو بـ 5.9 ملايين دينار، ثم شهر يونيو بـ 4.5 ملايين دينار، يليه شهر يوليو بـ 4 ملايين دينار.



الفرنك السويسري



بلغ حجم التمويلات المقدمة من البنوك المحلية بالفرنك السويسري خلال 2023 نحو 10 ملايين دينار بتراجع 51.45% على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة تلك التمويلات في 2022 نحو 20.6 ملايين دينار، ويظهر الوزن النسبي للتمويلات بتلك العملة استحواذها على 0.09% من إجمالي التمويلات، وسجل شهر مايو الماضي أعلى حجم تمويلات بالفرنك السويسري بما قيمته 2.4 مليون دينار يليه شهر أبريل بتمويلات بلغت قيمتها 1.9 مليون دينار.



الريال السعودي



هذا، وقد ارتفع تمويل الواردات بالريال السعودي خلال 2023 بنسبة 72.45% بما قيمته 59.5 مليون دينار ليبلغ نحو 141.7 مليون دينار مقارنة مع 82.2 مليون دينار في 2022، ويستحوذ الريال السعودي على نحو 1.35% من إجمالي تمويلات الواردات بالكويت، وسجل شهر مايو الماضي أعلى حجم تمويل واردات بالريال السعودية بما قيمته 18.8 مليون دينار، يليه شهر شهر أغسطس بـ 17.2 مليون دينار، ثم شهر مارس بـ 16.1 مليون دينار.



الدرهم الإماراتي



واستحوذ الدرهم الإماراتي على 1.8% من إجمالي تمويلات الواردات بالكويت خلال 2023 بما قيمته 187.7 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت التمويلات بالدرهم بنسبة 15.4% بما قيمته 25.1 مليون دينار قياسا إلى 162.6 مليون دينار حجم التمويلات في 2022، وسجل شهر مايو الماضي أعلى حجم تمويل واردات بالدرهم بما قيمته 25 مليون دينار، يليه شهر أكتوبر بـ 19.1 مليون دينار ثم يوليو بـ 18.4 مليون دينار، يليه مارس بـ 17.3 مليون دينار.



بقية العملات



وسيطرت بقية العملات الأجنبية التي تم استخدامها في تمويل الواردات على 6.5% من إجمالي التمويلات خلال 2023 بما قيمته 679 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت تلك التمويلات بنسبة 30% بما قيمته 156.1 مليون دينار مقارنة مع 522.9 مليون دينار في 2022، وسجل شهر مارس الماضي أعلى معدل تمويلات بالعملات الأخرى إذ وصلت إلى 85.1 مليون دينار، يليه شهر ديسمبر بـ 68.3 مليون دينار ثم شهر مايو بـ 64.7 مليون دينار.