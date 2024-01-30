رباب الجوهري



عقدت شركة رساميل للاستثمار الملتقى السنوي السابع تحت شعار «من التحديات إلى الفرص»، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بقطاع الاستثمار ومسؤولي الشركات والمنصات الاستثمارية وغيرها من القطاعات في فندق الفورسيزونز، حيث استعرض مسؤولو الشركة أبرز التطلعات الاستثمارية في الكويت والمنطقة والأسواق العالمية الكبرى.



وشهد الملتقى إقامة العديد من الحلقات النقاشية حول العديد من التحديات والفرص التي توفرها الشركات الكويتية واستثمارات رجال الأعمال الكويتيين في التكنولوجيا، فضلا عن تطلعات القطاع العقاري على مستوى العالم للعام 2024.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، إن الشركة تحرص على إقامة الملتقى السنوي الخاص بها، من أجل اطلاع جميع المتعاملين معها على أبرز التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، فضلا عن استعراض أبرز خدمات ومنتجات «رساميل للاستثمار» المتنوعة والتي تلبي جميع الاحتياجات على اختلاف تطلعاتهم المختلفة.



وأضاف الدخيل أن العالم يشهد في الوقت الحالي العديد من التحديات على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى الترقب للخطوات المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي حول العالم.



وذكر أن العالم أجمع يعمل على خفض حدة التضخم الحادثة حاليا، مشيرا إلى التأثير الكبير للأحداث التي تجري في البحر الأحمر على موضوع تدفق السلع والبضائع حول العالم، وكشف عن أن «رساميل للاستثمار» تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحرص على رقمنة عملياتها، وهو ما يظهر من خلال إطلاق تطبيق «myRasameel» بحلة جديدة تساعد المستثمرين في محافظ الشركة على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية على مدار الساعة، وتحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم المتنوعة.



وكشف عن أن التطبيق «myRasameel» واشار الى انه يساعد المستخدمين على تنفيذ قراراتهم الاستثمارية والحصول على أفضل الاستشارات من قبل فريق عمل «رساميل» صاحب الخبرة الكبيرة في قطاع الاستثمار في يعمل في دولة الكويت وحول العالم.



وذكــــر أن «رساميـــل» ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا من أجل تعزيز مكانتها الرائدة بين أوساط المستثمرين ومجمتع رواد الاعمال الذي يشهد تطورات كبيرة خلال الآونة الاخيرة.



وشكر الدخيل الجميع على حضور الملتقى، مبينا أن «رساميل للاستثمار» ستواصل تقديم خبراتها الواسعة واطلاع جميع المستثمرين على التطورات العالمية، سعيا منها لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق أفضل العوائد المجزية لعملائها ولمجتمع الاعمال.