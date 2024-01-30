أحمد الكندري: «UFM» ستقدم مستويات تشغيل وخدمة وصيانة عالية للحفاظ على الممتلكات والأصول

إبراهيم عبداللطيف: العقد يعتبر الانطلاقة الحقيقية للشركة للتوسع والانتشار في أسواق الشرق الأوسط

ناصر فهد العبيد: نتطلع لعلاقة متميزة وشراكة مثمرة في إدارة كل المرافق التابعة لطيران «الجزيرة»



تتويجاً لجهودها الحثيثة ورؤيتها الاستراتيجية الطموحة، نجحت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في توقيع عقد تشغيل وصيانة المرافق مع شركة طيران الجزيرة، والتي تشمل مباني شركة طيران الجزيرة بما فيها مبنى الركاب T5.



حضر حفل توقيع العقد كل من أحمد الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وإبراهيم عبد اللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وناصر العبيد الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة (T5).



نجاحات استثنائية



وبهذه المناسبة، قال أحمد الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، أن توقيع عقد إدارة وتشغيل مرافق شركة طيران الجزيرة يعتبر تتويجا للنجاحات الاستثنائية التي حققتها الشركة على مدار السنوات الماضية، لتؤكد من جديد مكانتها التشغيلية الرائدة والمرموقة كواحدة من أفضل مقدمي خدمات إدارة المرافق والمنشآت في دولة الكويت ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.



وقال الكندري انه من خلال هذا العقد ستقوم المتحدة لإدارة المرافق بتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة تدريبا عاليا لتشغيل وصيانة كافة مرافق طيران الجزيرة، وتقديم تجربة عالمية المستوى في إدارة المرافق من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومسؤولة بيئيا وتنظيميا، والحفاظ على كافة المرافق التابعة للشركة.



واختتم حديثه قائلا: «تعتبر خدمات التشغيل والصيانة الموجودة لدى الشركة المتحدة لإدارة المرافق الحل الشامل في مجال إدارة المرافق عبر توفير قاعدة عمل تتسم بالمرونة والشمولية والتكامل، وستقدم الشركة مستويات عالية في الأداء وعلى نحو يواكب ما تشهده أغلب مطارات العالم من مشاريع تطويرية تهدف في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية».



مواكبة النمو المتسارع



من جانبه، قال إبراهيم عبد اللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) إن توقيع العقد مع شركة طيران الجزيرة يعبر عن الثقة المتبادلة بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة بتوفير كافة الخدمات الخاصة بإدارة المرافق، والتي تسهم بشكل كبير في تمكين مبنى طيران الجزيرة من مواكبة وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها صناعة الطيران في الكويت والمنطقة، وتحسين الخدمات وأداء المرافق والأنظمة لتحقيق أعلى قدر من السلامة والأمن للمسافرين والكفاءة والفعالية في إدارة المرافق.



وأوضح عبد اللطيف أن عقد شركة طيران الجزيرة يعتبر الانطلاقة الحقيقية للشركة المتحدة لإدارة المرافق في تقديم خدمات الصيانة والتشغيل لمباني الركاب والمرافق التي تخدم مجال الطيران والانتشار بصورة أكبر في الكويت والشرق الأوسط في هذا المجال، ولتبرز الشركة قدرتها الإبداعية في تقديم الدعم والتواجد المستمر والفعال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



شراكة مثمرة



وتهدف طيران الجزيرة تعزيز تجربة المسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي تمتلكه وتديره بالكامل، وجعل هذه التجربة أكثر سرعة وسلاسة لهم، إذ يشمل المبنى اليوم بعد آخر تحديثات تمت فيه على 24 كاونتر لتسجيل الحقائب، وخمس بوابات لصعود الطائرة، وقاعة ترانزيت مجهزة بالكامل بمطاعم ومقاه، وسوق حرة، ومحلات أخرى، علاوة عن مختلف مكاتب مزودي الخدمات التي تضمن راحة جميع المسافرين.



وتتوافر كذلك مواقف سيارات تسع لـ350 سيارة في مبنى يربط المسافرين بمبنى T5 عبر جسر يسهل العبور ونقل الأمتعة، خاصة خلال أشهر الصيف. وتم تسهيل الإجراءات الأمنية إلى إجراء واحد فقط عند المغادرة، لتمكين المسافرين من الاسترخاء حتى موعد صعود الطائرة.



من جهته، قال ناصر العبيد الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب شركة طيران الجزيرة (T5): «إن مبنى ركاب طيران الجزيرة T5 قد خدم قرابة 4 ملايين راكب في السنة الماضية، ونطمح الى زيادة الخدمة لمسافرينا الكرام، وما نطمح له هو توفير تجربة سفر سلسة ومريحة وآمنة لجمهور المسافرين.

ونتيجة لتلك الاهداف المرتبطة برفع مستوى الخدمة، فإنه لمن دواعي سرورنا أن يتم توقيع عقد الشراكة مع الشركة المتحدة لإدارة المرافق، الشركة العريقة والرائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة والتي تأسست في الكويت قبل أكثر من 15 سنة لتقديم خدمات الصيانة.

وباعتبارنا شركة طيران وطنية كويتية، فإننا نسعى جاهدين إلى الدخول في شراكة مع الشركات المحلية الأخرى والمساهمة في اقتصاد الدولة».