

مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري وبحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد خالد الجسار، افتتحت الدورة السابعة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما «دورة الفنان القدير محمد جابر العيدروسي» وذلك على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني وسط حضور اعلامي وفني محلي وخليجي وعربي.



انطلق حفل الافتتاح بكلمات ترحيبية من عريفه الاعلامي يوسف بوقريص ثم ألقى الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل كلمة عبر فيها عن قيمة هذا المهرجان وعن قيمة شخصية المهرجان الذي يعتبر أحد رواد الفن الكويتي وساهم كثيرا في نهضته.



وبعد ذلك، ألقى شخصية المهرجان الفنان القدير محمد العيدروسي كلمة شكر فيها رئيس المهرجان جمال اللهو على ما قدمه من جهد.



وأشاد «العيدروسي» بتواضع وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، مؤكدا أن العمل في المجلس الوطني يشبه خلية النحل، فالعمل فيه متواصل، شاكرا الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل على جهوده في دعم الفنانين والفرق المسرحية الاهلية.



بدوره، ألقى رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي الفنان البحريني خالد الرويعي كلمة ضيوف المهرجان قال فيها: نيابة عن زملائي وزميلاتي ضيوف مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، نشكر بيتنا وبلدنا الكويت على حضنها الدائم للفن والفنانين، كما نشكر وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري على رعايته الكريمة لهذا المهرجان، وما هذا المهرجان إلا دليل على أن الكويت دائما وأبدا ستبقى مرجعا لنا جميعا.



وأضاف: إن نهضة الدول لا تقوم إلا على حب الثقافة والفنون، وهذا المهرجان هو علامة لهذا الحب، فهذا المهرجان الذي أطلقه الصديق جمال اللهو قبل سنوات عدة بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ما هو لا مثال حي على هذه المبادرات التي يقوم بها مجتمع الفنانين، فشكرا لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما والقائمين عليه، شكرا للكويت التي تحبنا ونحبها.



من جهته، ألقى رئيس المهرجان جمال اللهو كلمته، والتي جاءت مكثفة ومعبرة عن تقديره لكل الفنانين والجمهور، حيث قال: بالحب والتفاؤل والسعادة أشكركم على حضوركم ودعمكم، وقبل أن أنهي هذه الكلمة السريعة الكل يسأل عن الرقم 7908 اقول هذا الرقم عبارة عن مجموعة العروض المسرحية التي قدمت في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما من الدورة الأولى الى السادسة، 7908 دقائق بواقع 72 ساعة وعدد الضيوف وصل إلى 280 ضيفا حتى الدورة السادسة، وهذا مكسب لكل شخص عمل معنا، وشكرا للجميع وللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشكر خاص لمساعد الزامل الذي وقف معنا في الكثير من الأمور ومحمد بن رضا الذي عانى معنا في تجهيز المسرح.



ومن ثم عرض فيلم تسجيلي تضمن محطات مهمة في حياة شخصية المهرجان الفنان القدير محمد جابر، وما قدمه من أعمال فنية حفرت اسمه في الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية.



واشتمل حفل الافتتاح على تكريم فنانين كبار ورواد ومبدعين محليا وعربيا وهم الفنان القدير محمد المنيع والفنانة القديرة الأردنية جولييت عواد والفنانة القديرة سعاد حسين تسلم درع تكريمها المخرج أحمد فؤاد الشطي والناقد بلال عبدالله والناقد الإعلامي خليل الوادي والموسيقار عبدالله الرميثان.



وبعد ذلك، تم تكريم شخصية المهرجان، حيث اختلط فيها الكثير من مشاعر الحب والتقدير للفنان القدير محمد جابر العيدروسي الذي ملك القلوب بفنه المخلص وطيب أخلاقه، وحبه للكبير والصغير.



ومن ثم تم تكريم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، بالإضافة إلى تكريم الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس محمد بن رضا.



وفي لفتة جميلة، تشير إلى تقدير الفنانين الشباب للفنانين الكبار قدم الفنان الشاب محمد الحملي درعا تذكارية للفنان القدير محمد جابر المحتفى به.



واختتمت فقرات الافتتاح بلوحة تمثيلية قصيرة من رؤية مدير المهرجان عبدالله الرويشد، ود.مبارك المزعل، وجسدها الفنانون عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وخالد محمد جابر وسعود الشويعي وخالد المظفر، تضمنت هذه اللوحة الفنية إسقاطات فنية عن حياة شخصية المهرجان وما يتعلق بتاريخه الفني الطويل الذي يحفظه كل متابع للحركة الفنية والمسرحية الكويتية.



معرض فني



سبق افتتاح المهرجان، افتتاح المعرض الفني الذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من الجمعيات التراثية والسيارات الكلاسيكية، حيث تجول فيه ممثل راعي الحفل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار.