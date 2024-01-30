

وصفت الفنانة شيري عادل، الفنان أحمد الفيشاوي بالعفوي والموهوب، وذلك خلال كواليس تجربتها السينمائية معه في فيلم «عادل مش عادل»، مؤكدة اختلاف العمل على جميع الأصعدة.



وعن التشابه بين شخصيتها في الفيلم، لاسيما أنها تجسد دور صحافية، وشخصيتها الحقيقية، قالت شيري، حسب موقع «فوشيا»، إنها مختلفة عنها تماما لأنها انطوائية، ولكنها أحبت طاقة مهنة الصحافة وشغفها، وبررت اختفاءها خلال الفترة الماضية عن الجمهور، لمحاولاتها اختيار ورق مناسب لأعمالها وموضوعات مختلفة، قائلة: فيلم «عادل مش عادل»، و«أصل الحكاية» وافقت عليهما فورا لأنهما يناسبان متطلباتي، كاشفة عن تشجيع والدتها الدائم لها للاستمرار في مهنة التمثيل، ولكن عندما تشعر بانشغالها تطلب منها أخذ إجازة.



وتدور أحداث فيلم «عادل مش عادل» في إطار تشويقي، حول موقف شديد الغرابة يتعرض له بطل العمل ويغير مجرى حياته رأسا على عقب، إضافة إلى العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في البطولة إلى جانب شيري، كل من: أحمد الفيشاوي، بدرية طلبة، محمد رضوان، محمود البزاوي، دينا، محمد أوتاكا، مصطفى أبو سريع، نوال، وغيرهم.