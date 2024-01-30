

نفت الفنانة نجلاء بدر صحة الأخبار المتداولة عن خضوعها لجراحة تجميل، بعد المقارنة بين صورة لها وهي صغيرة وأحدث إطلالة لها بمناسبة طرح فيلمها الجديد «ليلة العيد»، وأكدت أنها لا تمانع الخضوع لجراحة تجميل، وقريبا ستخضع لجراحة في القدم لم تكشف عن تفاصيلها.



وأضافت نجلاء، في تصريحات تلفزيونية، أنها تتمنى العودة إلى ملامحها وهي صغيرة، ولكنها لم تخضع لأي جراحة تجميل كما روج البعض، وقالت: «لو عملت عملية تجميلية هقول، ولو فيه حاجة عايزة أعملها هعمل كده.. وقريب هعمل عملية في رجلي».



وتحدثت بدر عن العمل مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أحمد عبدالله في فيلم «ليلة العيد»، بطولة النجمة يسرا، وقالت: «بحب الشغل مع المخرج سامح عبدالعزيز، لأن أعماله أقرب للواقع، ولو طلبني في مشهد هروح، والمنتج أحمد السبكي عنده وجهة نظر في موعد طرح الفيلم، النساء أكيد عندهم ثورة، لأننا في مجتمع ذكوري، والستات معندهاش الحق تعبر عن حقوقها وفيه حاجات مقيدة في التعبير عنها».