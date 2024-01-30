صادقت السلطات الروسية على ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل، وهو اقتراع من المتوقع أن يفوز فيه بوتين بعد أن تم حظر جميع أشكال المعارضة.



وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على «تليغرام» امس «سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس».



وأعلن بوتين البالغ 71 عاما والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، في ديسمبر الفائت، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.



ولايزال المنافس بوريس ناديغدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.



واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.



ولخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، يتعين عليه أولا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير الجاري وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.



وقال هذا السياسي المخضرم، لكن غير المعروف لدى عامة الناس، لوكالة فرانس برس إنه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات «بداية نهاية عهد بوتين».



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس المقبل.



وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036. وسجن جميع المعارضين السياسيين الرئيسيين تقريبا، مثل الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.