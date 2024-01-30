

القاهرة - خديجة حمودة



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، أشاد فيه بدور مصر البناء في المنطقة.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة.



واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.



كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين.



واتفق الجانبان على أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.