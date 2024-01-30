

يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مقره بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة تجمع بين كاظمة (31 نقطة) مع التضامن (15 نقطة) في الـ 7:15 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري العام للكرة الطائرة.



ويتساوى البرتقالي مع الكويت والقادسية بنفس الرصيد، إلا أن الأخيرين لديهما مباريات مؤجلة بسبب المشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية.



ويتطلع التضامن لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، حيث يحتل البرتقالي المركز الثالث، بينما يحتل التضامن المركز الثامن، فيما يبحث كاظمة عن التقدم في الترتيب واللحاق بالصدارة لو كان بشكل مؤقت.