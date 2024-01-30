

بيروت - ناجي شربل



احتفظ الرياضي بيروت بطل لبنان في كرة السلة بلقب بطولة دورة دبي الدولية، رافعا رصيده فيها الى تسعة ألقاب، بإحرازه النسخة الـ 33 بفوزه على سترونغ الفلبيني 77 - 74 بثلاثية قاتلة من المصري المخضرم المجنس لبنانيا إسماعيل أحمد، سددها مع دوي الصافرة الإلكترونية العملاقة إيذانا بنهاية المباراة إثر تمريرة من تحت السلة من وائل عرقجي المحاصر بلاعبين من الفريق الخصم.



وشهد المباراة النهائية التي جرت في قاعة نادي النصر جمهور غفير من أبناء الجاليتين اللبنانية والفلبينية.



وتمكن الفريق اللبناني بصفوفه المنظمة، خصوصا في الدفاع، من التغلب على النجومية الفردية للاعبي الفريق الفلبيني، وفي طليعتهم نجم الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين «ان بي آي» الأميركي دوايت هوارد.



وابتعد الرياضي بفارق عن منافسه منذ بداية المباراة، وبلغ في غالبية فترات الشوطين الثالث والثاني 17 نقطة، الا ان الفريق الفلبيني تمكن من العودة والتقدم للمرة الاولى في الشوط الرابع الأخير 62-61.



وكان الفريقان بلغا المباراة النهائية بسجل نظيف من الخسارة، الرياضي من المجموعة الاولى وسترونغ من المجموعة الثانية.



وحل أهلي طرابلس الليبي الذي يقوده المدير الفني اللبناني فؤاد ابو شقرا ثالثا، بفوزه على بيروت فيرست كلوب اللبناني بطل العرب 94-73، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وهذه المرة الثانية التي يتغلب فيها الفريق الليبي على نظيره اللبناني في الدورة، واختير وائل عرقجي من الرياضي افضل لاعب في الدورة.