

يحيى حميدان - هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف أن السماوي قدم مباراة جيدة المستوى في المواجهة التي جمعته مع خيطان أمس الأول ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، وأسفرت عن فوز فريقه بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، ليتأهل لملاقاة كاظمة في الدور ربع النهائي.



وذكر اليوسف أن السالمية أضاع العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، والشوطين الإضافيين، وسيطر على أغلب فترات المباراة، وهاجم من مختلف الجهات، ولكن تبقى لمباريات الكؤوس حساباتها الخاصة، ولعل الأهم تأهلنا إلى الدور الثاني، ونأمل المضي قدما وصولا إلى المباراة النهائية لـ «أغلى الكؤوس». من جانبه، ذكر مدرب السالمية الكرواتي انتي ميشا أن فريقه قدم أداء جيدا أمام خيطان، خاصة في الشوط الثاني.

وقال: «سعيد بالتأهل للمرحلة الثانية، وقد أضعنا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، ونأمل تقديم أداء أفضل في المواجهة المقبلة، وفي المجمل ينتظرنا عمل فني كبير مع اللاعبين في الفترة المقبلة، للوصول إلى الجاهزية التكتيكية المطلوبة». من جانب آخر، أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا بمردود اللاعبين خلال مباراة السالمية أول من أمس التي انتهت بخسارة فريقه 2-4 بركلات الترجيح في الدور التمهيدي من مسابقة كأس سمو الأمير. ورأى الملا عقب المباراة أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة سواء في الوقت الأصلي أو في الوقت الإضافي وكانوا رجالا، وفي النهاية يبقى التوفيق هو الحاسم في ركلات الترجيح.



ولفت الملا إلى أن حارس «الأحمر والأسود» علي فاضل تم نقله إلى المستشفى الأميري خلال مجريات المباراة للوقوف على حجم إصابته بعدما تعرض لاصطدام بالرأس، مشيرا إلى انهم بانتظار الفحوص الطبية.



وذكر أن الحارس علي فاضل مستمر مع خيطان، ولم تصل إدارة النادي أي عروض من أندية أخرى.