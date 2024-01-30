

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة محمد دهيليس أن الفوز على برقان 1-0 في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير أول من امس جاء بتوقيت مهم جدا، مشيرا إلى أن الأمر المهم في الكؤوس هو عدم استقبال الأهداف، وهو ما لم يحدث في هذه المباراة بسبب التركيز الكبير من لاعبينا ذهنيا.



وأضاف: اننا لم نستغل الفرص المتاحة في الشوط الأول، لكن توقيت الهدف كان ممتازا بسبب روح اللاعبين العالية والصبر وعدم التسرع في إنهاء الهجمات لأن اللاعبين على وعي كامل من الناحية التكتيكية، رغم أن المواجهة كانت صعبة جدا، مؤكدا أن جميع المباريات في بطولات الكؤوس تكون صعبة وخير دليل ما شهدته معظم نتائج الدور التمهيدي.



وبين دهيليس أن «البرتقالي» بصدد التعاقد مع محترفين اثنين، ولكن ننتظر إنهاء اجراءات التسجيل، مؤكدا أن كاظمة فريق متمرس وقادر على تحقيق البطولات.



إلى ذلك، قال مدرب فريق الكرة بنادي برقان، الجزائري لخضر عجالي، إن فريقه لم يستحق الخسارة من كاظمة 0-1 في مواجهة أول من أمس.



وأضاف عجالي: «قياسا على تواجد المنافس البرتقالي في الدوري الممتاز وتواجد فريقنا في دوري الدرجة الأولى، فإن الذهبي لعب مباراة جيدة ومجريات المباراة في المجمل كانت متكافئة دون وجود فوارق كبيرة».



وأشار إلى أن برقان عانى من بعض الغيابات المؤثرة لأسباب متفرقة، لكنه عوض هذا النقص بالدفع بعدد من لاعبي مرحلة الشباب تحت 21 سنة في النادي، مؤكدا أنهم ظهروا بصورة طيبة، وهو راض عما قدموه اللاعبون سواء الصاعدون أو البقية.