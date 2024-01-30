

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 51 مشتبها بهم فيما يتعلق بالهجوم على كنيسة في اسطنبول، وفقا لما ذكر الإعلام المحلي امس.



وقالت وكالة أنباء «ديميرورين» إنه تم تسليم 23 من المشتبه بهم إلى مركز ترحيل، و28 مشتبها بهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وأضافت أن من بين المشتبه بهم يوجد أتراك وطاجيك وروس.



وقد هاجم اثنان من المشتبه بهم كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير في الجانب الأوروبي من اسطنبول، ما أسفر عن مقتل مواطن تركي خلال قداس امس الاول.



وبحسب الوكالة، فإن المركبة التي استخدمها المشتبه بهما تم إحضارها إلى تركيا من پولندا قبل عام، ولم تستخدم مطلقا حتى يوم تنفيذ العملية.