عاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن امس إلى «الپنتاغون»، على ما أعلنت وزارته، وذلك للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى في مطلع الشهر ليتلقى علاجا لمضاعفات سرطان البروستات في قضية أثارت جدلا، إذ أخفى وضعه الصحي بداية عن البيت الأبيض والكونغرس.



والتقى أوستن امس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لمحادثات ثنائية.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن لويد أوستن «عاد للعمل من الپنتاغون»، مضيفة «يمارس الوزير مهامه في المنزل منذ خروجه من المستشفى» في 15 يناير.



وأخفى أوستن لأسابيع عن الرئيس جو بايدن والمشرعين تشخيص إصابته بسرطان البروستات، ولم يبلغهم لأيام بدخوله المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات علاجه.