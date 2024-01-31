

القاهرة - خديجة حمودة



نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومستقاته، والذي وافق عليه مجلس النواب.



ويحدد القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ 30 عاما.



ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.



إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 21 لسنة 2024، بتخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مشروعات ومناطق لوجيستية بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.