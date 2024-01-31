

القاهرة - محمد سامي



أعلن النادي الأهلي المصري رسميا عن فسخ تعاقده بصورة ودية مع اللاعب صلاح محسن بناء على طلب اللاعب شخصيا. وكان محسن قد بدأ مشواره في ناشئي إنبي قبل رحيله للأهلي في يناير 2018 ثم خرج معارا إلى سموحة ثم سيراميكا كليوباترا قبل أن يطلب السويسري مارسيل كولر عودته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمحاولة حل أزمة مركز المهاجم التي عانى منها المارد الأحمر طوال الموسم الماضي.



وجاء استقدام الأهلي للفرنسي موديست والفلسطيني وسام أبوعلي ليكتب سطر النهاية لمشوار صلاح محسن مع الأهلي في ظل عدم تقديمه المردود المنتظر منه في النصف الأول من الموسم الجاري.



وفي التوقيت نفسه، أعلن نادي المصري البورسعيدي انضمام صلاح محسن إلى صفوفه كأولى صفقاته الشتوية لتعويض رحيل مروان حمدي الذي غادر إلى بيراميدز بعد أزمته الأخيرة مع جماهير فريقه في الدوري، كما غادر أيضا المهاجم الكاميروني فرانك إيتوجا على سبيل الإعارة إلى الجونة.



وفي السياق نفسه، شهدت صفقة انتقال محمد أبوجبل حارس فريق البنك الأهلي إلى النادي الأهلي تطورات جديدة بعدما أكدت مصادر مقربة من إدارة الأول تراجع مسؤولي المارد الأحمر عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.



ودخل كل من محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا وعلي لطفي حارس زد إف سي في الصورة كخيارات محتملة لتعويض غياب محمد الشناوي الذي غيبته الإصابة، ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للفريق في دعم مركز حراسة المرمى بحارس ذي خبرة بجانب مصطفى شوبير.



من ناحية أخرى، تستأنف اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بأولى مباريات الدور ربع النهائي، حيث يلعب طلائع الجيش ضد الجونة في الخامسة والنصف مساء على ستاد الكلية الحربية، وفي اللقاء الثاني يستضيف الاتحاد السكندري منافسه إنبي في الثامنة والنصف مساء.