بلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين 71 تريليون يوان صيني، ما يوازي نحو 10 تريليونات دولار أميركي خلال عام 2023، بزيادة 14.8% على أساس سنوي، وفق ما أعلن بنك الشعب الصيني «البنك المركزي».



وكشف البنك عن أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليونات يوان.



وأشار إلى أنه في العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليونات يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان، وإصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية بلغت 348.52 مليار يوان، كما بلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان.



وبلغت السندات القائمة المحتفظ بها بحلول نهاية ذلك العام 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1%، كما بلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسون الأجانب 3.72 تريليونات يوان في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ما يمثل 2.4% من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.