

فاز نادي الهلال السعودي على فريق إنتر ميامي الأميركي 4-3 ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض.



ومنذ بداية المباراة، استحوذ الهلال على مجريات الشوط الأول حتى تمكن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز زميله عبدالله الحمدان النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13.



إلا أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز نجح في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 34، قبل أن يعود لاعب الهلال البرازيلي ميشائيل ديلغادو ليعزز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني، تمكن النجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأميركي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ما منح فريقه معنويات سمحت له بتسجيل هدف التعادل سريعا عن طريق لاعبه الهندوراسي دافيد رويز في الدقيقة 55.



لكن كلمة الفصل كانت للفريق المضيف حيث تمكن البرازيلي مالكوم فيليبي من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 88.



وسيشهد ملعب «المملكة أرينا» الذي يعد من أبرز الوجهات الرياضية التي تم تدشينها على هامش المباراة ضمن مفاجآت موسم الرياض لقاء مرتقبا يجمع ميسي وكريستيانو رونالدو غدا الخميس ضمن منافسات كأس موسم الرياض، في حين ستختتم البطولة بـ «ديربي الرياض» بين الهلال والنصر في 8 فبراير المقبل، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.