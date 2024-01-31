العلاقات الكويتية - البريطانية الاستثنائية نمت بشكل مطرد خلال ما يفوق قرناً من الزمن وتشعبت لتشمل المجالات كافة

نستذكر مواقف المملكة المتحدة التاريخية بالوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن الكويت بمواقف مختلفة

العلاقات الثنائية ترسّخت عبر المواقف التاريخية والمشرّفة للبلدين وعبر التضامن المشترك والتعاون المستمر



أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الثلاثاء عن اعتزاز الكويت حكومة وشعبا بالعلاقات التاريخية والاستثنائية التي تجمعها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به اليحيا خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن الذي يزور دولة الكويت لتدشين عام الشراكة الكويتية - البريطانية 2024 بمناسبة مرور 125 عاما على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وقال إن ذلك يأتي في إطار إحياء البلدين الصديقين الذكرى 125 لتوقيع الاتفاقية الآنجلو -كويتية لعام 1899 إيمانا من الطرفين بأهمية إحياء هذا الحدث التاريخي تنفيذا لنتائج زيارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة حينما كان وليا للعهد واتساقا مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة سموه في شهر أغسطس الماضي.



وأوضح الوزير اليحيا أن العلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين نمت بشكل مطرد خلال ما يفوق قرنا من الزمن تشعبت لتشمل المجالات كافة وترسخت عبر المواقف التاريخية والمشرفة للبلدين وعبر التضامن المشترك والتعاون المستمر.



واستذكر في هذا السياق مواقف المملكة المتحدة التاريخية بالوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن الكويت في مواقف مختلفة آخرها الموقف المشرف الذي ما زلنا نذكره بامتنان إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990.



كما أشار إلى وجود مكتب الاستثمار الكويتي منذ 71 عاما في العاصمة البريطانية لندن والذي ساهم في دعم اقتصادي البلدين ليصبح أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.



ولفت الوزير اليحيا إلى عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة الذي بلغ مستويات قياسية بنحو 9500 طالب وطالبة، كون المملكة المتحدة من الوجهات الرئيسية الأولى للطلبة الكويتيين.



وأعرب وزير الخارجية في ختام تصريحه عن تطلع كلا الجانبين للبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وعزمهما تحقيق المزيد من التطور على المستويات كافة ومختلف الصعد.