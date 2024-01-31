أكد وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي أن نشر ما هو محظور ومخالف في وسائل الإعلام سيواجه بكل حزم وفق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت القوانين بكل مهنية واحترافية دون تمايز.



وذكر السبيعي، في تصريح لـ«كونا» أمس، أنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر أو بث أو إعادة أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات الواردة في قوانين الإعلام في دولة الكويت.



وأضاف أن الوزارة تقوم بمتابعة ورصد الأخبار والمواد الإعلامية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة مبينا أنها تطبق قانون الإعلام الإلكتروني على الحسابات التي تتصف بالمهنية فقط في حين تتعامل جهات أخرى معنية في البلاد مع الحسابات الشخصية بقوانين أخرى.



ودعا مسؤولي الوسائل الإعلامية المختلفة إلى ضرورة الالتزام بتحري الدقة في نقل أي خبر في مطبوعاتهم ومنصاتهم والعمل على تعزيز المحتوي الإعلامي الهادف والحرص على إظهار الصورة المشرفة للبلاد والتعاون بكل ما يسهم في تطوير العمل الإعلامي ومعالجة السلبيات.



وأكد السبيعي حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي.