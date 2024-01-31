حنان عبدالمعبود



استعرض عدد من أصحاب الهمم من المصابين بمتلازمة داون جانبا من إبداعاتهم بتقديم منتجات ومشغولات يدوية إضافة إلى مهاراتهم في الغناء والعزف ضمن فعاليات معرض «بكم تتلون حياتنا 3».



ويهدف المعرض الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مواصلة دعم أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع.



وقدم المشاركون في المعرض المقام بدعم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية منتجاتهم من اللوحات الفنية والقطع الخزفية والإكسسوارات والحلي إضافة إلى استعراض مهاراتهم في فن الموسيقى.



وقالت رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون د. صديقة العوضي بهذه المناسبة إن الجمعية تحرص على إقامة هذا المعرض بشكل سنوي لدعم أبناء هذه الفئة ودمجهم في المجتمع مشيدة بدعم (الهيئة الخيرية العالمية) و(المجلس الوطني للثقافة).



لافتة الى ان المعرض يضم 136 لوحة من عمل أبناء الداون والكثير منهم قدم أكثر من صورة معروضة للبيع لدعم الجمعية



واختتمت موجهة الشكر لوزارة الصحة لرعاية أطفال «داون» منذ ولادتهم.



من جانبها، عبرت منظمة المعرض من (الوطني للثقافة) سارة خلف في تصريح مماثل عن سعادتها بتنظيم هذا المعرض الخاص بأبناء متلازمة داون الذين نثروا إبداعاتهم في أرجاء القاعة وسط حضور ذويهم حيث نشروا المحبة والابتسامة في المكان.



بدوره، قال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في (الخيرية العالمية) إبراهيم البدر إن المعرض يعكس إبداعات أصحاب الهمم مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من الدعم لهم.



وأفاد بأن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حريصة على دعم أصحاب الهمم ومساندتهم في مشاريعهم ومعارضهم بشكل دائم ومستمر.