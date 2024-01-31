بمناسبة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لمونديال كأس العالم 2025 المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج عبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الرياضي المميز، معربا عن شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والشإداري وكل من ساهم في تحقيق الإنجاز، متمنيا للرياضة الكويتية المزيد من التقدم والنجاح في المحافل الرياضية.



وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بشأن صرف مكافآت مالية للاعبين نظير جهودهم التي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الرياضي.