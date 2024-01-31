في إطار تكثيف حملات النظافة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت خلال شهر يناير بتوجيهات مباشرة من مدير البلدية م.سعود الدبوس، أطلقت إدارة نظافة محافظة الأحمدي بقيادة مدير إدارة نظافة وإشغالات الطرق بالتكليف جمال الضاوي، حملة لتنظيف الوفرة الزراعية بمشاركة العديد من المعدات والآليات للتعامل مع النفايات والمخلفات الزراعية والحيوانات النافقة، حيث أسفرت عن رفع 1525 طنا من المخلفات الزراعية بالاستعانة بـ 122 من المعدات والآليات ومشاركة 200 عامل نظافة.



وركزت الحملة على نشر الوعي المجتمعي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام إغلاق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات المخصصة للنفايات.



وشددت البلدية على ان فرق مفتشي النظافة في الوفرة الزراعية استنفرت طاقاتها لتنفيذ عملية التنظيف على نطاق واسع لإزالة المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأكدت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الأحمدي استمرار حملات التنظيف التفتيشية للكشف على جميع أعمال خدمات النظافة العامة داخل جميع مناطق فرع بلدية المحافظة من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات لنظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.