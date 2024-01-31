العدواني: المؤتمر يعد الأول من نوعه في الكويت ويشارك فيه نخبة من الأكاديميين الخليجيين والدوليين



بشرى شعبان



كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن تنظيم مؤتمر ومعرض الخليج لنمذجة المعلومات الإنشائية والبناء الرقمي من 4 إلى 7 فبراير المقبل تماشيا مع الخطة الإنمائية التي تعمل الأمانة العامة على دعمها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن المؤتمر والذي يضم نخبة من الأكاديميين محليا وخليجيا وعالميا.



وقال مهدي إن المؤتمر يهدف إلى رقمنة إدارة المرافق والمنشآت واعتماد التصاميم الرقمية للمباني والمنشآت والذي يسهل فيما بعد توفير الموارد البشرية لإدارة هذه المرافق إلى جانب توفير أرشيف متكامل للمبنى منذ إنشائه وتتبعه عبر سجل رقمي لكافة المراحل التي يمر بها المبنى، مبينا أن دور الأمانة العامة للتخطيط في مثل هذه المبادرات توفير الدعم المتكامل والتشجيع عليها، مشيرا إلى أن أول دراسة أجرتها الأمانة بشأن رقمنة إدارة المرافق والمباني عام 2018 واشتملت على أبرز الأطر التي تتطلبها الإدارة المتكاملة للمرافق وأملاك الدولة وتم إرسالها إلى جميع الجهات المعنية.



وبين أن إيجاد قاعدة من البيانات الرقمية لإدارة المرافق والمباني يسهم في الحد من الهدر المالي الى جانب الحد من دخول العمالة الهامشية بصورة أعلى واعتماد قاعدة من هذه البيانات توفر ما يقارب 30% من الموارد البشرية ويسهم في رفع كفاءة الإدارة.



وأشار إلى أن اعتماد قاعدة بيانات للصيانة الممنهجة والمبرمجة وفق أسس علمية يتطلب اعتماد الأنظمة الآلية المتطورة المعتمدة بدول العالم، علما أن معظم المرافق التابعة للقطاع الخاص تعتمد على الإدارة الرقمية.



بدورها، أعلنت عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية الدولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.منال العدواني أن إقامة هذه النوعية من المؤتمرات العلمية جزء مهم في خدمة المجتمع والتي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت.



وتابعت: يسهم المؤتمر ايضا في نشر الوعي المجتمعي وتوضيح الفوائد الكبيرة لاستخدام هذه التقنية والتي تعد نهجا مهماً لإنجاز المشاريع الإنشائية باعتبارها أكثر الطرق شفافية بالتصميم والبناء وبمدة زمنية أقصر من الطرق التقليدية، علاوة على أن هذا المنهج من التشييد يقلل من المخاطر والأخطاء التنفيذية ويحسن طرق إدارة وتشغيل المباني.