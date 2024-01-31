علي النصف: «الجابرية الحرة» تحرص دائماً على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة للساحة

مريم الخترش: العرض يتضمن فقرات موسيقية وتمثيلية تصنع تفاعلاً بينه وبين الجمهور

فهد الرحماني: «قريش» تحدٍّ لنا.. والعمل مليء بالمفاجآت والكوميديا والتأمل والمتعة



عبدالحميد الخطيب



أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني عن أحدث وأول أعمالها لعام 2024، وهي سهرة مسرحية، موسيقية، تفاعلية، ومبهرة بعنوان «قريش»، حيث سيتم تقديمها في ثلاثة عروض تبدأ من 28 فبراير المقبل حتى 1 مارس على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي طرح التذاكر على موقعه الإلكتروني للجمهور.



وفي هذا الصدد، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لـ «الجابرية الحرة»: مسرحية «قريش» هي باكورة أعمالنا لهذه السنة بعد تقديم عرض «فيكم طرب - ليلة مع ميامي» في سبتمبر الماضي، مبينا أن «الجابرية الحرة» تحرص دائما على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة للساحة، وأردف: نسعد بتقديم هذا العمل الثري ثقافيا واجتماعيا، فعرض «قريش» سيأخذ الجمهور في رحلة تستكشف كل الطقوس الرمضانية في الثقافة الكويتية.



بدورها، قالت مريم الخترش، المنتج الإبداعي: هذا العمل ليس مجرد عرض، بل هو رمز لعادات الكويتيين الرمضانية، يتزين بجميع تفاصيلها، ابتداء من الفكرة الفريدة التي صاغها فهد الرحماني، مخرج العمل، مرورا بالأزياء إلى الشخصيات التي رأيناها على الشاشة طوال العقود الماضية، وكافة الأجواء التي تجمع حولها الكويتيين في ثقافتهم الشعبية، لافتة الى أن العرض يتضمن العديد من الفقرات الموسيقية والتمثيلية التي تصنع تفاعلا فريدا بينه وبين الجمهور كما لو كانوا يمضون أيام رمضان معنا على المسرح.



من جهته، قال المخرج فهد الرحماني: «قريش» عمل مليء بالمفاجآت والكوميديا والتأمل والمتعة مع أهم البرامج التلفزيونية والأغنيات والمواقف التي تذكرنا برمضان وطقوسه، وكل ما ارتبط منه بذاكرتنا على مدى عقود، نعيشها خلال ساعتين أو أكثر من المتعة والتفاعل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد العود، بالإضافة الى ممثلين واستعراضيين يثرون أجواء العرض، مستدركا: هذا العرض يشكل تحديا بالنسبة لنا من حيث اختزال فكرة رمضان في ثقافتنا وممارساتنا وتقديمها بشكل غير مسبوق في عرض واحد.



وتابع الرحماني: العمل مع فريق «الجابرية الحرة» بما يحمله من خبرة وأسلوب فريد في نقل الأفكار إلى واقع سيصنع فارقا إبداعيا ملحوظا، مشيرا إلى أن أجواء العمل مع هذا الفريق المتمكن مليئة بالمتعة والحب، وهو ما يأمل أن ينعكس بدوره على النتيجة النهائية ويلامس الجمهور.



يذكر أن شركة «الجابرية الحرة» تأسست في عام 2018، وتعمل مع المبدعين الشباب والموهوبين لإنتاج أعمال فنية متجددة ومبتكرة تخاطب من خلالها الأجيال الشابة بهدف إحداث نقلة نوعية بالقطاع الترفيهي في الكويت والمنطقة، من خلال عدد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها «فيكم طرب: ليلة مع ميامي» و«رحبانيات مع عمر الرحباني» وكورال «روح الشرق»، بالاضافة الى إخراج عرض «أين تذهب هذا المساء: الثمانينات».