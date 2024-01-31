

هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت من نظيره الريان القطري 90-94 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى للدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا، منطقة الخليج.



وبقي الكويت في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما وصل الريان إلى النقطة الـ 7 في المركز الثالث، والمحرق البحريني في المركز الثاني بـ 7 نقاط، وأهلي جدة بـ 5 نقاط رابعا.

جاءت المواجهة متكافئة في أغلب فتراتها، تمكن خلالها الفريق القطري من حسم النتيجة لمصلحته في نهايتها، وتألق من الكويت الدولي محمد عدنان، والأميركي توني كار الذي سجل 30 نقطة في المباراة، فيما قدم الريان أداء ثابتا دفاعا وهجوما، ليخرج فائزا، ويعوض خسارته التي تلقاها من «العميد» في الدور الأول للمجموعة عندما خسر بفارق 23 نقطة (62-85).

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الأول عن المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما سيلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات على أن يتأهل الفائزان من مباراتين إلى نصف النهائي عن منطقة الخليج.