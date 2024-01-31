معالجة الخلل بمقصورة ستاد الصليبخات قبل زيارة رئيس الوزراء تمهيداً للافتتاح الرسمي



أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان أن الهيئة انتهت من خطتها التي تتعلق بالمنشآت والمرافق الرياضية، وسيتم إدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة بعد الحصول على موافقة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب والاتصالات داود معرفي، وتتضمن عددا من الستادات الرياضية وعددا من الصالات المغلقة للألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب قانون جديد للاحتراف الرياضي يتواكب مع التطورات التي وصلت إليها الرياضة العالمية.



وقال البيدان خلال زياراته الميدانية لستاد الصليبخات إن الهدف من زيارتنا الوقوف على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود خلل في المقصورة الرئيسية للستاد، وبالفعل هناك زوايا حاجبة للرؤية سيتم تداركها خلال الفترة المقبلة بما لا يؤثر على التوقيت الزمني لتسلم المشروع وإيصال التيار الكهربائي.

وأضاف: انني وجهت بضرورة عقد اجتماع مشترك «اليوم» يجمع قطاع المنشآت والصيانة والمرافق بالهيئة مع مهندسي الشركة المنفذة والمقاول لرفع تقرير لمعالجة الخلل خلال شهر. وأشار البيدان إلى أن هذا الخلل لا يقلل من المنشأة التي تعد من أفضل المنشآت الحديثة في الكويت، والجميع يتطلع لأن تظهر بأفضل صورة.

وقال: بعد الانتهاء من معالجة الخلل ستكون هناك زيارة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون الشباب داود معرفي للوقوف على آخر التطورات قبل الافتتاح الرسمي للستاد، وستتم دعوة كل وسائل الإعلام لزيارة الستاد.