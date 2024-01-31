

أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن الكويت ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة في مدينة هاربين الصينية في فبراير 2025 بـ 5 ألعاب.



وقال العجمي بمناسبة إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي أجندة تلك الدورة وبدء تلقي المنتخبات المشاركة فيها إن الألعاب الخمس هي الهوكي على الجليد والكيرلنج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد إضافة للعبة الاستعراض على الجليد (الفيغر).

وأضاف العجمي أن المشاركة الكويتية بالألعاب الـ 5 التي يشرف عليها النادي تأتي لأهميتها البالغة باعتبار الكويت عضوا بارزا في المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من البلاد مقرا له.

وأوضح أن مشاركة لاعبي ولاعبات الكويت في هذا المحفل الرياضي المهم الذي يعتبر الأقوى على مستوى القارة الآسيوية بالألعاب الشتوية والثاني عالميا بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تهدف إلى صقل المواهب الفنية للاعبين الكويتيين ومعظمهم من صغار السن في مختلف المنافسات.



وذكر العجمي أن النادي يعمل على تحضير لاعبيه ولاعباته في مختلف هذه الألعاب وإعدادهم جيدا في المشاركة الكويتية الرابعة في هذه الدورة بغية تحقيق أفضل النتائج في مختلف الألعاب.

وبين أن النادي، وبدعم الهيئة العامة للرياضة، سيواصل عمله في تطوير جميع ألعابه وإتاحة الفرصة للاعبيه للمشاركة في أهم الاستحقاقات الخارجية المهمة، منوها بدعم المجلس الأولمبي الآسيوي للرياضة الشتوية الكويتية ما كان له الأثر الكبير بوصولها إلى هذا المستوى المتميز.