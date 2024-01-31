الكليب: المشروع سيسهم في تعزيز مدينة المطلاع كمركز تجاري واقتصادي

من المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الأول من 2024 والانتهاء منه في 2026



كشفت شركة بيوت المطلاع العقارية، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، النقاب عن تفاصيل عقد الفرصة الاستثمارية M1 (بيوت بلس) في مدينة المطلاع السكنية، الذي يتضمن تطوير منطقة صناعية على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع، وذلك خلال حفل ضخم أقيم أمس بحضور م.أحمد الأنصاري مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وبهذه المناسبة، قال م.عبدالرحمن الخنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة في كلمته: إن عقد المشروع الذي وقعته بيوت المطلاع العقارية مع الهيئة العامة للرعاية السكنية والخاص بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة الفرصة الاستثمارية M1 (بيوت بلس) يلبي احتياجات أصحاب المنازل الجدد في مدينة المطلاع، حيث يضم مساحات مخصصة لإقامة معارض ومحلات للبيع بالتجزئة ومخازن وسكن للعمال.

وأشار إلى ان العقد الذي مدته 33 عاما تبدأ من ديسمبر 2023 ويستمر حتى ديسمبر 2056 من المتوقع أن يوفر إيرادات مالية للدولة تقدر بـ 117.5 مليون دينار خلال فترة الانتفاع والمحددة بـ 30 عاما.



وتابع: إن مشروع بيوت بلس يمثل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ويعكس التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، والتي تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق تنمية عمرانية مستدامة في الكويت. وأضاف ان المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت.



وأوضح الخنة أن تكلفة المشروع تقدر بـ 100 مليون دينار، وتبلغ إيراداته السنوية نحو 14 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من عام 2024، على ان يتم الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2026.



من جانبه، قال علي الكليب، المدير العام لشركة بيوت المطلاع العقارية، إن مشروع «بيوت بلس» سيساهم في تعزيز مكانة مدينة المطلاع كمركز تجاري واقتصادي مهم في الكويت، ويلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد في شمال الكويت، حيث سيقدم المشروع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، بدءا من الاكسسوارات المنزلية والأثاث والديكور، وصولا إلى مواد البناء والآلات والخدمات الهندسية.

كما سيوفر المشروع مساحات تخزينية واسعة ومخازن مبردة وخدمات لوجستية متكاملة، وسيعمل كمركز محوري يسهل عملية اختيار المنتجات ومقارنتها وتجميع المشتريات، مما يبسط عملية البناء.



وأضاف: سبق ان تلقينا طلبات تأجير من شركات ومجموعات أعمال كبيرة بمنطقة الخليج، ممن يرغبون في تحديد احتياجاتهم التشغيلية لوضعها في عين الاعتبار عند عمل اللمسات النهائية على التصميم فيما يعرف بنظام built to suit.



«بيوت بلس» في سطور



٭ سيضم المشروع أكثر من 100 معرض ومكتب وصالة عرض.



٭ سيوفر نحو 300 وحدة سكنية للعمال.



٭ سيوفر عددا كبيرا من مواقف سيارات.



٭ سيوفر مساحات تخزينية تبلغ أكثر من 30 ألف متر مربع.



٭ سيوفر خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك خدمات النقل والتخزين والتوزيع.