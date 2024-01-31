القيادة الكويتية أكدت الاستمرار في دعم صندوق ووقفية القدس والقضية الفلسطينية كما هو معروف عن الكويت وشعبها



أسامة أبو السعود



اكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز أن الشعبين الشقيقين في الكويت والمملكة العربية السعودية يتطلعان الى تطوير العلاقات بين البلدين والتي تتطور بصفة مستمرة.



وقال سموه في تصريحات لـ «الأنباء» بمناسبة زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الى المملكة «كل خلف يأتي مثل السلف، فصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الله يسلمه، ملم بجميع المواضيع التي تهم البلدين والشعبين وقضايانا العربية والإسلامية».



وعن دعم الكويت والمملكة للقضية الفلسطينية قال سموه على هامش اجتماع صندوق ووقفية القدس الذي تستضيفه الكويت «لو أسطر كلمات لاحتجت لمدد البحر- كما ذكر في القرآن الكريم- عن الدعم المتواصل والمحمود إن شاء الله من الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية وشعبيهما لفلسطين والقضية الفلسطينية». وأكد سموه ان فلسطين والقدس في وجداننا وهي جل اهتمامنا كمواطنين مسلمين ونسعى دائما للخير.



وعن لقاء صاحب السمو الأمير وما دار فيه ودعم سموه الخاص للقضية الفلسطينية، قال سمو الأمير تركي الفيصل «بصفة عامة كان الموضوع يتعلق بدعم الكويت لوقفية صندوق القدس، وهذا الدعم مستمر وقائم منذ القدم، فصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أكد استمرار الكويت في دعم - ليس فقط صندوق ووقفية القدس - وإنما القضية الفلسطينية بصفة عامة كما هو معروف عن الكويت وشعب الكويت».