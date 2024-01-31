أسامة أبوالسعود



حضر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس، حيث تم تبادل وجهات النظر في الشؤون المتعلقة بالقضاء وأعضاء السلطة القضائية ودور المحاكم وبحث الوسائل الكفيلة بتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين وتذليل العقبات التي تعوق العمل. وخلال اللقاء، أبدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ملاحظاتهم بشأن سير العمل في دور العدالة، وضرورة حل المشكلات العملية التي تواجه العمل القضائي. وأعربوا عن تقديرهم لحرص الوزير فيصل الغريب على التواصل الدائم مع المجلس للوقوف على مستجدات العمل ومعوقاته التي وعد بالعمل على سرعة تذليلها والاهتمام بشؤون أعضاء السلطة القضائية ودور المحاكم.