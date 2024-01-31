الأمير تركي الفيصل: أشكر الكويت وقيادتها لم تألُ جهداً في نصرة الضعفاء بالعالم أجمع وخاصة فلسطين والقدس الشريف

هبة أحمد: عملنا بأقصى جهد في صندوق التضامن الإسلامي وأنهينا الإجراءات لبدء تنفيذ المشاريع في مدينة القدس العام الحالي

المعتوق: رحـلات الجسر الجـوي الكويتي لنصـرة الشعـب الفلسطيني وصلـت إلى 42 طائـرة إغاثيـة

المصري: فلسطين تعيش ظروفاً صعبة وقطاع غزة يشهد مقاومة مشرّفة وصموداً أسطورياً ونترقب نصراً محتماً وثقتنــا بالله كبيــرة



أسامة أبوالسعود



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب ان مسؤوليتنا تجاه مدينة القدس مسؤولية وطنية ودينية فهي مسرى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأولى القبلتين، وهي اليوم قضية إنسانية لكل حر في هذا العالم، يناضل دفاعا عن الحق وضد الظلم والإرهاب، مشددا على ان الكويت ستواصل مساعيها وجهودها لتحقيق هذا الهدف، وتوفير كل الدعم والإسناد لأهلنا في غزة وفي فلسطين الأبية.



‏‎جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والذي تستضيفه الكويت، صباح امس بحضور اعضاء مجلس ادارة الصندوق.



ورحب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة فيصل الغريب، في كلمته بضيوف الكويت بالقول «يسعدنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس إدارة بيت الزكاة أن نرحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني الكويت، وانه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا استضافة اجتماعات مجلس أمناء صندوق تمكين القدس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، فأهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا».



وتابع «أبدأ كلمتي بالترحم على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، في محنتهم ومحنتنا التي طالت، مواجهين عدوانا غاشما مستمرا غير مسبوق، تتركز في قطاع غزة، وتمتد في سائر أرجاء فلسطين، مما يحتم على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا العدوان، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».



وأوضح وزير الاوقاف ان القدس اليوم تتعرض لأشرس هجمة منذ احتلالها عام 1967 بهدف تهجير أهلها وتهويدها، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.



وتابع قائلا «ولطالما احتضنت الكويت مبادرات خيرية وتنموية لأجل الإنسانية بشكل عام ولأجل فلسطين بشكل خاص، وإن استضافتنا وشراكتنا بهذا المشروع المهم، وهو صندوق تمكين القدس، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، لتؤكد التزامنا الكامل تجاه مدينة القدس والعمل الإنساني والخيري».



وأضاف الغريب «وبالاطلاع على حوكمة ونظام ورؤية صندوق تمكين القدس وإدارته من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وبوجود مجلس أمناء يضم نخبة من الشخصيات العربية والإسلامية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل يجعل من هذا الصندوق صندوقا واعدا ورائدا ومحفزا لتعبئة الموارد لأجل القدس وتكامل الجهود المبذولة في سبيله».



وختم الغريب بقوله «وبإذن الله تعالى سيكون دور بيت الزكاة في دولة الكويت، ومن خلال عضويته في مجلس الأمناء دورا فاعلا ومميزا في دعم وإنجاح هذا الصندوق ومشاريعه البناءة، وأتمنى أن يشكل هذا الاجتماع في الكويت انطلاقة جديدة لتحقيق الأهداف الخيرة التي نجتمع من أجلها، ونسأل الله تعالى أن نصلي قريبا في رحاب المسجد الأقصى المبارك».



الكويت بلد الخير



من جانبه، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس كلمة بدأها بالآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)، فهذا امر واضح وصريح لنا من الله سبحانه وتعالى من الله ـ عز وجل ـ بفعل الخير، وما يجمعنا في هذا المكان وفي هذا البلد الكويت بلد الخير هو ان نوفق ان شاء الله لهذا الامل وهذا العمل.



وتابع سمو الامير تركي الفيصل: اكرر شكري لدولة الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على ما يقدمه وقدمه من سبقوه من أمراء هذا البلد الكريم الذي لم يألُ جهدا في نصرة الضعفاء في العالم بأجمعه، خاصة في فلسطين وبخاصة القدس الشريف الذي له مكانة خاصة في نفوسنا وقلوبنا وللبشرية والإنسانية جمعاء.



كما وجه الشكر لوزير الاوقاف وبيت الزكاة لاستضافة هذا الاجتماع الذي نأمل ان يصل لقرارات مهمة ليس فقط لسكان القدس ولكن لقضية فلسطين الحبيبة.



وتابع قائلا «وأكرر دائما في مقولاتي عن فلسطين اننا لو شرّحنا خلايانا كعرب ومسلمين لوجدنا في كل خلية من اجسادنا كلمة القدس وفلسطين منقوشة في هذه الخلايا».



كما وجه سموه الشكر لجميع العاملين في الوقفية وكل ما يقومون به من جهود لخدمة القضية الفلسطينية وأهلنا في فلسطين.



صندوق التضامن



‎من جانبها، ألقت المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية د.هبة احمد كلمة خلال الاجتماع قالت فيها: أتقدم باسم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل لجهوده ومتابعته الحثيثة لتحقيق مساعي وأهداف صندوق تمكين القدس.



وأضافت: والشكر موصول لبيت الزكاة ودولة الكويت على استضافة الاجتماع وحسن الاستقبال والتنظيم ولجميع أعضاء مجلس الأمناء كل باسمه على المشاركة.



وتابعت د.هبة احمد: ويسرنا إعلامكم بأننا في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عملنا بأقصى جهد عام 2023، وأنهينا كل الإجراءات لبدء عمليات الصندوق وتنفيذ المشاريع في مدينة القدس في هذا العام 2024 في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.



وزادت: وفي هذا العام نتطلع للتركيز على تعبئة الموارد ومضاعفتها، نظرا لتفاقم احتياجات مدينة القدس، وكلنا ثقة بجهود مجلس الأمناء للنجاح في تحقيق الأهداف الموضوعة، خاصة أن المجلس يشكل الركيزة الرئيسة لجهود تعبئة الموارد بما يضمه من شخصيات اقتصادية وتنموية مميزة، نأمل لاجتماعنا هذا كل التوفيق ولجهودنا النجاح لنساهم معا في تأدية الواجب تجاه تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا.



مذكرة تفاهم



من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق كلمة قال فيها: أرحب بكم في رحاب دولة الكويت، ويسعدنا أن نلتقي في هذا الصباح المبارك لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بشأن المساهمة في صندوق تمكين القدس، للعمل على تحقيق الأهداف النبيلة لهذا الصندوق ودعم مشروعات تمكين المجتمع الفلسطيني في القدس.



واكد د.المعتوق ان أعمال هذه المذكرة تنعقد في ظل ظرف استثنائي غير مسبوق، حيث يتعرض أهلنا في فلسطين إلى عدوان وحشي وغادر، لا لشيء إلا لتمسكهم بهويتهم وأرضهم، ودفاعهم عن مقدساتهم، وإصرارهم على نيل حقوقهم المشروعة.



واضاف: نحن إذ نثمن عاليا تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق، ونحيي صموده، نؤكد مضينا قدما في تقديم كل صور الدعم الإنساني والتنموي لهذا الشعب الأبيّ الحر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار، والصبر والعزاء لذويهم، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والنصر والصمود والتمكين لأهلنا في جميع أراضي فلسطين.



وتابع المعتوق: إننا ونحن نجتمع اليوم لتوقيع هذه المذكرة لدعم أهلنا في فلسطين، نستحضر بكل إجلال وإكبار الدعم الكبير والمتواصل لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي يوليه للعمل الخيري، وتوجيهاته السديدة للقائمين عليه، للعمل على نصرة أهلنا في فلسطين عبر الجسر الجوي الكويتي الذي وصلت رحلاته إلى 42 طائرة إغاثية، والسفن الإغاثية البحرية بالشراكة مع الهلال الأحمر التركي، والشاحنات الإنسانية، والبرامج والمشاريع المستمرة بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية والهلال الأحمر المصري، وذلك انطلاقا من القيم الراسخة والمواقف الثابتة والمبدئية لدى دولة الكويت.



مشاريع التنمية



واستطرد د.المعتوق: اسمحوا لي أن أغتنم فرصة هذا اللقاء لأعبر عن تقديرنا العميق والكبير للدور الإنساني والتنموي الريادي للبنك الإسلامي للتنمية كمنظمة تمويلية عريقة بخبراتها وقدراتها وتاريخها وقيادتها في مجال تمويل مشاريع التنمية في دول منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء منذ أكثر من نصف قرن.



وتابع: وأود الإشارة إلى أن شراكتنا مع البنك الإسلامي للتنمية، شراكة استراتيجية ممتدة منذ نشأة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية كفكرة وقفية عالمية قبل زهاء 40 عاما، وتكتسي هذه الشراكة أهمية متزايدة وقيمة مضافة في الوقت الراهن، لاسيما أن الأهداف التنموية والإنسانية للبنك الإسلامي للتنمية تتقاطع مع أهدافنا الاستراتيجية في مجال بناء الإنسان وتأهيله وتمكينه ثقافيا وتعليميا اقتصاديا واجتماعيا.



وزاد بقوله: قبل أشهر قليلة استضفنا وفدا رفيعا من البنك الإسلامي للتنمية للتعريف ببرنامج تمهير وتدريب وتعليم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة STEP الذي يديره البنك لمساعدة المهجرين قسريا في البلاد الإسلامية، وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شهر يونيو 2023، وقعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اتفاقية شراكة مع البنك لدعم هذا البرنامج الذي تقدر ميزانيته بـ 100 مليون دولار.



وأضاف د.المعتوق: وبموجب هذه الاتفاقية تسهم الهيئة الخيرية في تمويل البرنامج بمنحة قيمتها 5 ملايين دولار، تقدم على 5 سنوات، وفيما يتولى البنك الإسلامي وصندوق التضامن إدارة البرنامج بشكل كامل، تضطلع لجنة إشرافية عليا تضم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومساهمين آخرين بمسؤولية اختيار البرامج والبلاد المستهدفة والجهات التنفيذية، وتتلقى الهيئة تقارير دورية عن البرنامج.



وتابع: ويسعى البرنامج إلى تمكين نصف مليون من أطفال اللاجئين والنازحين في المجتمعات المستضيفة من الالتحاق بالتعليم العام (العادي والذكي)، وتوفير 40 ألف مهارة تنموية للمشاركين فيه، وإتاحة الفرصة لـ 100 ألف طالب للالتحاق بالتعليم العالي، وتمكين 30 ألف متدرب من فرص وظيفية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ70% من المشاركين، إلى جانب تحسين حياة 50% من المتدربين.



وأوضح: كما أطلقت الهيئة الخيرية في 2021 مشروع معالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين بشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي وجمعية التميز الإنساني بتكلفة إجمالية تجاوزت مليوني دولار، بهدف خدمة 15 ألف طالب وطالبة و2000 معلم في لبنان والأردن والداخل السوري.



الوضع الإنساني في غزة



وقال د.المعتوق: وبمناسبة العدوان الغاشم المتكرر على أهلنا في فلسطين، كانت الهيئة الخيرية قد أطلقت في عام 2009 برنامجا إغاثيا مشتركا لدعم الوضع الإنساني في غزة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مديرا لصندوق الأقصى، وذلك بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي، واشتمل البرنامج حينئذ على إنشاء مستشفيات متنقلة، مزودة بالمواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية، ومراكز دعم نفسي للنساء والأطفال، ومركز إسعاف لتحويل الجرحى للعلاج في الخارج.



حشد الموارد المالية اللازمة



وأضاف قائلا: ونحن اليوم نواصل مسيرة الشراكة الناجحة والاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم وتمكين المجتمع الفلسطيني، الذي يتعرض إلى نكبة جديدة، وعدوان همجي وبربري، استهدف البشر والشجر والحجر، ونؤكد دعمنا لأهداف صندوق تمكين القدس من حشد الموارد المالية اللازمة لدعم مشروعات وبرامج التنمية في المجتمع الفلسطيني. ونشيد في هذا الصدد بجهود سمو الأمير تركي الفيصل لنشاطه الكبير في خدمة القضايا العربية وعلى رأسها قضية القدس لما لها من مكانة عظيمة في قلوب العرب والمسلمين.



كويت الفخر والعزة



من جهته، ألقى أحد مؤسسي صندوق ووقفية القدس منيب المصري كلمة شكر فيها دولة الكويت والحضور الكبير، حيث قال: بداية نبدأ بالسلام على الكويت، سلام ممزوج بكل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير للكويت قيادة وحكومة وشعبا لمواقفهم التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكل المبادرات الخيرية والتنموية التي تقدمها الكويت عبر التاريخ ونستذكر رعاية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، لاجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس عام 2018، ودعم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، لمسيرتنا، ونقدر عاليا ما سمعناه يوم أمس من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من دعم ومساندة، حمى الله الكويت وأدام عزها.



كما تقدم بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل ابن شهيد القدس المغفور له الملك فيصل والذي لا يدخر جهدا منذ أكثر من عشر سنوات معنا في دعم مدينة القدس، وقد أفنى حياته في دعم القضية الفلسطينية، فكل الشكر والتقدير لكم وللمملكة العربية السعودية صاحبة المواقف المشرفة عبر التاريخ.



وتابع المصري: علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة لتأدية واجبنا الوطني والديني تجاه القدس لنكون سندا وعونا للمرابطين هناك في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مشددا على ان القدس أمانة في أعناقنا، القدس تنادينا ونحن لها.



‏‎وأكد المصري ان فلسطين تعيش ظروفا صعبة، حيث نشهد القتل والتدمير والتنكيل ومعاناة يومية، وتشتد هذه المعاناة في قطاع غزة الحبيبة أرض العزة والشموخ، حيث يواجه شعبنا هناك حرب إبادة جماعية، وحصارا وتجويعا غير مسبوق، وفي الوقت ذاته نشهد مقاومة مشرفة، وصمودا أسطوريا، ونترقب نصرا محتما وثقتنا بالله كبيرة، ألا إن نصر الله قريب.



وقفة تاريخية



وأكد المصري ان الاحتلال يسخر كل إمكانيته لتدمير كل ما هو عربي وإسلامي من مقدسات وحجر وشجر وبشر، مما يتطلب وقفة جدية وتاريخية وكلنا ثقة بكم. إن رؤيتنا الطموحة في صندوق تمكين القدس وأهدافنا بشأن المساهمة في تمكين المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا، لا يمكن أن تنجح دون عطائكم وجهودكم الخيرة، وهي دعوة لجميع الأعضاء للمساهمة في دعم الصندوق وحشد الأصدقاء والطاقات لنحقق أفضل النتائج، وأنا حين أرى هذه الوجوه الخيرة أتفاءل بأن القدس ستكون بخير.





سعاد الصباح.. شكراً لدعمك



وجه أحد مؤسسي صندوق ووقفية القدس منيب المصري الشكر للشيخة د.سعاد الصباح، هذه السيدة العربية التي نعجز عن وصفها وتقديرها لمواقفها وعطائها ودعمها الدائم للقدس وغزة وكل فلسطين، وهي حتما تستحق لقب سيدة الخير والعطاء، حفظها الله ورعاها.



صالح كامل قال لي: «نحن أمناء على القدس»



توجه المصري بالشكر لروح الشيخ صالح كامل، قائلا «لقد قال لي خلال اجتماع الغرف الإسلامية في قونيا بأننا أمناء على القدس ولن نخذلها»، واليوم يمضي معنا أبوصالح على خطى والده، فله كل التحية وهو هي خير خلف لخير سلف.



المعتوق صلى إماماً في المسجد الأقصى



قال المصري: أقول لأخي عبدالله المعتوق لقد تزينت القدس بزيارتك خلال العام الماضي، وقد كنت إماما في المسجد الأقصى المبارك، هذا المسجد المبارك الأسير الحزين، ولطالما كنت صاحب المبادرات لأجل فلسطين والخير في العالم بأسره، واليوم القدس تناديك.



مها البرجس أيقونة الكويت وعاشقة فلسطين



أشاد منيب المصري بدور مها البرجس قائلا إنها «أيقونة الكويت وعاشقة فلسطين ماذا يمكنني أن أقول بحقك، سوى أنك المخلصة لفلسطين وشعبها».



كما أشاد بجهود البنك الإسلامي للتنمية وبيت الزكاة الكويتي وجميع الجهات المشاركة.



الثورة الفلسطينية من ديوان آل الصقر



ثمّن منيب المصري الدور الكبير للسيد محمد جاسم الصقر قائلا: أقول لقد انطلقت الثورة الفلسطينية من ديوان آل الصقر، وعلى خطى عائلتك اطلقت في الغرفة التجارية مبادرة لتلبية نداء القدس وجمع 100 مليون دولار لدعم القدس خلال العام الماضي، وأنت من فرسان الخير والعطاء ونحن معك لنمضي بتتويج هذه المبادرة خلال العام.