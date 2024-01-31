

دارين العلي



عقد الاجتماع السابع والثلاثون للجنة التنفيذية للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي تتكون من مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية والأمين التنفيذي للمنظمة وذلك في مقر المنظمة بالكويت.



وترأس الاجتماع د.محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة والمبعوث الشخصي لتغير المناخ في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة.



و شارك في الاجتماع كل من د.اسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ود.مجتبى مظلومي نائب مدير إدارة البيئة في الجمهورية الإسلامية الايرانية والامين التننفيذي للمنظمة د.جاسم بشارة.



وتمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالشؤون المالية والادارية والفنية واستعراض ما أنجزته المنظمة منذ انعقاد الاجتماع السابق للمنظمة في فبراير 2023، كما تم عرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للمنظمة للفترة 2024 - 2025 والبرامج والانشطة المقترح تنفيذها للسنوات الخمس القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتسيير اعمال المنظمة التي تقوم بها على النحو الذي يكفل تعزيز المردود العلمي والبيئي لتستفيد منه الدول الأعضاء مع ضرورة تطوير اللوائح الادارية والمالية في المنظمة.



ووافقت اللجنة التنفيذية على الخطة الاستراتيجية للمنظمة للسنوات الخمس القادمة، كما وافقت على ميزانية المنظمة للعام 2024 والبرامج والانشطة للسنتين القادمتين.