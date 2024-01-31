عبدالعزيز الفضلي



أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني بإنهاء الاستعانة بخبرات جميع المستعان بهم وسيكون يوم 31 الجاري آخر يوم لهم في العمل كاستعانة.



وقال «الديوان»، في كتابه: انه بالإشارة للمرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، يرجى إنهاء الاستعانة بخبرات جميع المستعان بخبراتهم سواء من المتقاعدين أو من غير المتقاعدين المستعان بخبراتهم خارج أوقات الدوام الرسمي بجهات عملهم الأصلية من قبل الوزير السابق، العاملين بالجهات التابعة لكم على ان يكون تاريخ نهاية الاستعانة بخبرات المشمولين بالبند السابق بما لا يتجاوز 31/1/2024. من جانب آخر، طلب ديوان المحاسبة من وزارة التربية تزويده بقرارات التكليف الكلي أو الجزئي للمعلمين خارج مراكز أعمالهم الاصلية. وقال وكيل القطاع المالي بوزارة التربية متروك المطيري في كتاب وجهه الى وكيل القطاع الاداري انه يجب تزويد فريق ديوان المحاسبة بقرارات التكليف الكلي أو الجزئي لأعضاء الهيئة التعليمية خارج مراكز عملهم الأصلية للفترة من يناير 2023 حتى تاريخه، والقرارات الوزارية المنظمة لتكليف أعضاء الهيئة التعليمية خارج مراكز عملهم الأصلية، وموافاتنا بالمطلوب بالسرعة الممكنة خلال 3 أيام عمل.‫