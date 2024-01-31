استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ملحق دفاع جمهورية مصر العربية في السفارة المصرية لدى البلاد عميد أركان حرب محمد عبدالله رجب.



وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين «الأنباء» وسفارة مصر في خدمة القضايا التي تخدم البلدين والشعبين. حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد.



رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق مستقبلاً عميد أركان حرب محمد عبدالله رجببحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد (هاني الشمري)