دعاء خطاب Doua_khattab



تستعد الإعلامية غادة الرزوقي، لتكريمها في ملتقى التميز والإبداع اليوم الموافق ٣١ من يناير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة كأفضل إعلامية كويتية لعام 2024.



وسيقام ملتقى التميز والإبداع العربي الذي تنظمه أكاديمية ويكميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي تحت رعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب، والذي سوف يتم فيه تكريم اكثر الشخصيات تاثيراً وتميزاً في مختلف المجالات، بمشاركة وحضور كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الوطن العربي، منهم الفنان عاصي الحلاني والفنان منذر رياحنة، والفنان عزيز الشافعي، وحسن الرداد، واياد نصار، والمطربون حكيم، هشام عباس، وحميد الشاعري والكاتب والمؤلف أيمن سلامة، ومن الفنانات درة، جنات، مي فاروق، هنا شيحة، جومانا مراد، حنان مطاوع، هبة مجدي، منة فضالي، داليا البحيري، وعبير صبري.



ويحمل الملتقى رسالة سامية توضح أن العرب هم رمز التميز والإبداع وهم القلب النابض دائماً للنجاح في كل وقت وكل حين، كما يهدف الملتقى إلى إبراز نجاحات أبناء أمتنا العربية وتأثيرها القوي والفاعل على المستوى الدولي لنؤكد للعالم أجمع أن الحضارة العربية هي أساس البشرية وأساس العلوم في شتى المجالات وأن العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للبشرية جمعاء.



هذا، وبدأت الإعلامية غادة الرزوقي مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها في مهرجان فبراير، ومن ثم شاركت في العديد من المهرجانات الثقافية والفنية، منها مهرجان الدوحة الغنائي ومهرجان الصيف الثقافي، وفي عام 2010 قدمت برنامج «تو الليل» في تلفزيون الوطن، ومن ثم انتقلت إلى تلفزيون الكويت حيث قدمت العديد من البرامج منها برنامج «ليالي الكويت».