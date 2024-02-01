

بلغ حجم الإنفاق على انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم حدا قياسيا في 2023 بعدما بلغ 9.63 مليارات دولار، متجاوزا الرقم السابق المسجل في 2019 بأكثر من ملياري دولار، بحسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وتشكل أرقام العام الماضي زيادة بنسبة 48.1 مقارنة بعام 2022 عندما بدأ الإنفاق في الارتفاع مرة أخرى بعد عامين من التراجع نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وشكل الإنفاق على أغلى 10 صفقات في 2023 أكثر من 10% من المبلغ الإجمالي، وذلك في لائحة شملت انتقال الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني إنسو فرنانديس إلى تشلسي الإنجليزي، والإنجليزي الآخر هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني.