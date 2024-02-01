

طمأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا جمهور مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، إلى أنه «لا يفكر» بالرحيل عن النادي الذي بدأ بتدريبه عام 2016، حيث لديه «كل ما يلزم»، ويشعر «بالارتياح دائما».



وقال غوارديولا (53 عاما) لدى سؤاله عن قرار كل من مواطنه تشافي هرناندي والألماني يورغن كلوب بالرحيل عن برشلونة وليفربول تواليا في نهاية الموسم، إن «لدي كل ما يحلم به المدرب»، مضيفا أن المنظومة دعمتني دائما، لقد غيرنا الكثير من اللاعبين في الأعوام السبعة الماضية، لكن الكل دعمني بطريقة لا تصدق، إنها بيئة جيدة ولدي كل ما يلزم، أشعر بالراحة دائما وبالتأكيد يوما ما، هذا سينتهي، لكن لا أفكر في ذلك الآن.