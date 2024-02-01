مفرح الشمري

فازت الممثلة العمانية القديرة فخرية خميس بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في نسختها السابعة عشرة (2024) تقديرا وتثمينا لمسيرتها المسرحية الثرية التي انطلقت مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتواصلت إلى اليوم، وأغنت الساحة بالعشرات من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية الناجحة.

وأسست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون احتفالا سنويا يحتفى من خلاله بجهود رواد وأعلام المسرح العربي، وتقرأ فيه تجاربهم الفنية، ويثمن فيه عطاؤهم، ويكون جسرا يقرب المسافات بين أجيال «أبو الفنون» في الوطن العربي.

وأعربت خميس عن سعادتها بنيلها الجائزة، مشيرة إلى أنها فازت بالعديد من الجوائز من قبل إلا أن فوزها بهذه الجائزة له وقعه الخاص، وهي تعد هذا التتويج بمنزلة نقطة فاصلة في مسيرتها المسرحية بين مرحلة وأخرى. وقالت «عندما بلغني هذا الخبر السعيد بني لي عمر جديد، أمانة.. دمعت عيني دمعة فرح وكنت في حاجة إلى هذا الفرح، فما بالك حين يأتيك هذا الفرح في شكل جائزة عزيزة وغالية كهذه من لدن صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حفظه الله، راعي الفن والفنانين في الخليج. سعيدة بهذه الجائزة وفوزي بها مسؤولية أتمنى أن أكون في مستواها».