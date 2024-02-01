حرص رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال على الاجتماع مع بعثة المنتخب بعد نهاية مشاركته في نهائيات كأس آسيا في دولة قطر، عقب الخسارة أمام منتخب الأردن 2-3 في الدور ثمن النهائي.



ووجه درجال شكره إلى الجهاز الفني واللاعبين على جهودهم التي بذلت داخل منظومة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا.



وأبدى عدنان رضاه عن الأداء العام في الأدوار الأولى، مع ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، لدرجة أن سقف الطموحات كان عاليا، وكان بالمستطاع أن نكون أفضل في المباراة الأخيرة لولا الأخطاء التحكيمية الظالمة، حسب رأيه.



وكشف درجال أن الاتحاد العراقي متمسك باستمرار الجهاز الفني بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، مشيرا إلى أن المدرب سيقوم بتقديم تقرير مفصل عن المشاركة القارية.