ندى أبونصر



نظّمت شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية محاضرة توعوية بعنوان «عافية وسعادة بعد الـ 40» في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بحضور رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا ومؤسس شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية م.مها البغلي وحشد من سيدات المجتمع الكويتي.



وخلال المحاضرة، قالت اخصائية جراحة الأورام النسائية د.نورة الابراهيم ان محاضرة «عافية وسعادة بعد الـ 40» تأتي ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، متحدثة عن أهمية الفحص المبكر والدوري لعنق الرحم واللقاحات الضرورية، مشددة على ضرورة تغيير الفكرة الموجودة بأن سن الـ 40 يسمى سن اليأس، وهذه تسمية وفكرة مغلوطة لأن المرأة بعد سن الـ 40 تزداد ازدهارا وجمالا على جميع الأصعدة، ولكن يجب عليها أن تهتم وتحافظ على صحتها من خلال الفحص الدوري والرياضة والغذاء الصحي.



من جانبها، قالت اخصائية جراحة ترميم الحوض والمسالك البولية النسائية وصحة المرأة د.ندى الإبراهيم ان المحاضرة تستهدف توعية النساء بالعديد من الأمراض التي يجب أن تأخذ الوقاية منها لتكون بصحة جيدة في جميع مراحل عمرها.



بدورها، قالت مسجل جراحة عامة ورئيسة جمعية سورو بتسمت لتنمية المجتمع زينب المصيليخ: نشكر الجمعية الثقافية النسائية على دعوتنا باستضافة من شركة سفيرة للمسؤولية المجتمعية للحديث حول سرطان عنق الرحم والعامل الخطر الذي يسبب هذه الأنواع من السرطان وهو فيروس الورم الحليمي البشري وهي أكثر الأنواع شيوعا في إصابة النساء بالكويت كما يسبب سرطان الرأس والفك والحلق. من ناحيتها، أكدت رئيسة شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية مها البغلي على التعاون مع الجمعيات الأهلية لطرح القضايا الاجتماعية التي تهم عموم أفراد المجتمع الكويتي، مشددة على ضررة تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية وإشراك القطاع الخاص لحلها.



ولفتت البغلي إلى ان الشركة ومنذ تأسيسها ركزت على تمكين المرأة من مختلف النواحي وخاصة فيما يتعلق بزيادة الوعي الصحي، مشيرة إلى انها قامت باستطلاع لقياس نسبة الوعي حول مرض سرطان عنق الرحم، حيث ثبت انها منخفضة بشكل كبير.