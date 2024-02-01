حان وقت التغيير من تجربة تناول الطعام التقليدي في أجواء هادئة وعادية إلى الانطلاق نحو عصر جديد نابض بالحياة لتذوق النكهات الرائعة في مطعم سنتوهو الآسيوي المميز في فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع، حيث يحتفل كل مساء بالحياة وبألذ النكهات في أجواء مبهرة وملهمة. ويعود مطعم سنتوهو بحلته الجديدة في الطابق العلوي من فندق فورسيزونز الكويت، كمكان عصري وأنيق بأجواء مبهرة لرواد المطاعم ولمنحك أفضل تجربة على الإطلاق، يجمع المطعم ألذ النكهات مع أروع الإيقاعات في ظل أضواء المدينة الساحرة كل مساء حتى وقت متأخر من الليل، ويشكل نقطة تجمع نابضة بالحياة والإبداع في قلب المدينة. وتشكل الحلة المتجددة لمطعم سنتوهو نموذجا حيا عن الحياة المتطورة الغنية بالطاقة والحيوية. إنه باختصار أفضل وجهة لقضاء أوقات لا تنسى مليئة بالاحتفال والفرح وتبادل القصص التي لا تنتهي خلال مشاركة ألذ الأطباق المميزة والكوكتيلات وعيش لحظات لا تنسى.



استمتع كل ليلة في سنتوهو بمناظر بانورامية مع إطلالة ساحرة على المدينة والخليج العربي من خلال واجهة النوافذ الواسعة. كما سيسحر بصرك الأثاث المخصص والذي تم تصميمه على أيدي حرفيي كيوتو، بالإضافة إلى كاونتر Shou Sugi Ban المذهل باللون الخشبي المتفحم والمزين يدويا بالنحاس، إلى جانب المعلقات الزجاجية المذهلة على شكل قطرات ماء من ابتكار شركة DHLiberty Lux للتصميم ومقرها لندن، كما يستضيف المطعم أيضا أعمالا فنية مصممة خصوصا للفنان الكويتي الشهير عبدالله بوخمسين. ويقود الشيف واتانا لاي - أون مايسترو الطهي فريق سنتوهو بإحساس هائل من الذوق والمرح، وهي مهارة ورثها عن والدته إلى جانب موهبتها في المطبخ، حيث أطلقت هذه التجربة المبكرة مسيرته المهنية المبهرة والتي امتدت على مدى 25 عاما وألهمته لمشاركة ابتكارات المطبخ الآسيوي الغني مع العالم.



وتشمل أطباق الشيف واتانا لاي - أون المميزة ما يلي: طبق يلو تيل كاربتشو الحار مع الهالابينو والفلفل الأخضر وصلصة ليتشي تيجري، رول مشتعل بلمسة من الماكي على اللهب، وسمك التونة وسمك السلمون، وإضافات المايونيز الكريمي والترياكي، والوجبة الفاخرة اللذيذة من لحم بقر الواغيو الطري، وكبد الإوز الغني، وأجود أنواع الكافيار وشرائح الترافل.