شهدت الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة الثقافية بجمعية المهندسين مساء الثلاثاء، حوارا واسعا بين ضيف الحلقة رئيس مركز التحكيم الهندسي بالجمعية م.ناصر المطيري والحضور من المهندسين والمتخصصين والمهتمين بالتحكيم الهندسي، وقدمت الحلقة م.لولوة الملا.



وتناول المطيري في الحلقة تعريف التحكيم الهندسي بأنه أحد أنواع التحكيم والذي تنفذ قرارات هيئاته التحكيمية قانونا ولا يجوز الطعن في قرار الحكم إلا أنه يمكن الطعن في الإجراءات فقط، لافتا إلى سرعة التحكيم عموما وخاصة في مجال البناء والمشاريع الإنشائية، حيث يختصر الوقت والجهد والمال في أحيان كثيرة.



وعرض المطيري أنواع وسائل فض النزاعات، موضحا أن التوفيق بين الأطراف أولها والثاني الوساطة التي يقوم بها أهل الخبرة والحكمة والدراية والتحكيم بأنواعه المؤسسي والفردي، مشيرا إلى أن مركز التحكيم بالجمعية أخذ بعين الاعتبار عدم تحميل المواطنين كلفة مالية كبيرة وخاصة الذين تقع خلافات بينهم وبين المقاولين خلال بناء بيوتهم أو قسائمهم الخاصة، مؤكدا أنه يمكن للمتنازعين اختيار المحكمين الذين يرغبون فيهم سواء كان فردا أو أكثر من فرد، حيث إنه يتم إطلاق اسم هيئة تحكيم على المحكم الفردي أو الجماعي.



ودعا المواطنين إلى عدم التوجس من التحكيم، موضحا أن المحكم ليس طرفا ولن يدافع عن أي الطرفين لكنه يتعامل مع وقائع وعقود تم إبرامها وقانون عام، مضيفا أننا نقدم استشارات مجانية للمواطنين من خلال مركز خدمة المواطن ويمكن أن يرسل المواطن عقده لكي يتم تقديم النصيحة له من قبل الزملاء في المركز قبل إبرام العقد.



وفي ختام الحلقة، قام عضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي ورئيس اللجنة الثقافية م.عبدالعزيز العنزي وعضو اللجنة م.سيف الصابري بتكريم المطيري على جهوده في التوعية بأهمية التحكيم الهندسي.